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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تداعيات طوفان الأقصى.. الكرملين يدعو إلى حل سلمي ويحذر من تورط أطراف ثالثة

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أعرب الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا إن الوضع قد يتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيسكوف ردَا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".

ولفت: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".

وتعليقًا على تحركات الأسطول الأمريكي، أكد بيسكوف أن هناك خطرًا كبيرًا لتورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي محادثات بموسكو، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتفق مع ضرورة وقف العنف، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الأحداث ستستمر طالما ظلت المشكلة الفلسطينية دون حل.

وأكد لافروف أن تصاعد أعمال العنف أظهر مرة أخرى أن الوضع الراهن في المنطقة لم يعد قابلًا للتوقف، داعيًا إلى إنهاء العنف بسرعة.

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