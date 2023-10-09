هشتاج طوفان الأقصى يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي.. تفاصيل

تصدر هشتاج طوفان الأقصى موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية لليوم الثالث على التوالي.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

"70 سنه نفس الإعلان يغيرون التاريخ بس،اللي فرق عن قبل الغزو العراقي ،كنا ندفع مع تذكرة السينما،والراتب كان استقطاع اختياري بعد التحرير الحمدلله افتكينا. #الكويت،#فلسطين".

وأيضا:"الجـ*يـش الإسرائـ*يلي يعلن عن أكبر استدعاء لجنود الاحتياط في تاريخه".

دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الثالث، في ظل اشتعال الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يكثف من غاراته الجوية على قطاع غزة، إضافة إلى الاشتباكات في الضفة الغربية.

تصعيد عملية طوفان الأقصى

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، وذلك ضمن العملية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة ردا على الخسائر التي كبدتها لها حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل المختلفة في هجوم طوفان الأقصى، حيث وصلت خسائر إسرائيل جراء هذه الهجمات لأكثر من ألف قتيل، بحسب وسائل إعلام عبربة.

وأضافت القوات الجوية الإسرائيلية عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.