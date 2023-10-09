بعد حصده جائزة "الإسكندرية السينمائي".. عرض حجر معسل في مهرجان البحرين

يعرض فيلم حجر معسل ، ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي ، المقام حاليا، وذلك بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات النسخة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول خلال أحدث دورات مهرجان شرم الشيخ السينمائي.



حجر معسل تدور أحداثه في ظل معاناة الفقر والإساءة الزوجية، تحاول بدرية، العاملة المصرية البسيطة أن تحظى بلحظة من الحرية ولكن زوجها المتعسف لها بالمرصاد. الفيلم من تأليف يزيد الدالي وإنتاج محمود النوبي وبطولة شيماء فاروق وأشرف رمزي.



يزيد الدالي مخرج مصري ، درس الهندسة ثم حصل على شهادة في التأليف الموسيقي من المدارس الملكية للموسيقى، ودرس الكتابة والإخراج لتحقيق شغفه بالسينما ورواية القصص.

وحضر يزيد ورش سيناريو مع الكاتب أحمد مراد وشارك كمؤلف موسيقي في إعلانات كبيرة، وأفلام قصيرة ووثائقية، وكمنتج منفذ في العديد من المشاريع الإعلامية. حجر معسل (2021) هو أول أفلام يزيد، ويقوم الآن بإعداد فيلمه القصير الثاني سعياً لهدفه الرئيسي في حياته المهنية وهو كتابة وتنفيذ فيلم روائي طويل.