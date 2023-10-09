كان شارب حشيش.. حيثيات حبس سائق دهس مواطنا في جسر السويس

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على محمد جمال محمد بالحبس 3 سنوات و6 أشهر شهور وغرامة 30 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي والتسبب خطأ في قتل المجني عليه عبدالمنعم عبدالعزيز بسبب رعونته وعدم احترازه وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر.

حيثيات حبس سائق جسر السويس

صدر حيثيات المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السعيد وعضوية كلا من المستشار جمال عبدالعزيز أبو زيد والمستشار مصطفى سامي عبدالجواد وبحضور عمر الفرماوي وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وام بها من تحقيقات، تتحصل في أنه بتاريخ 9 يونيو 2023 الساعة 11.30 مساء وحال قيادة المتهم محمد جمال علي السيارة رقم ن ر 4835 مصر، بشارع جسر السويس بالحارة الثانية منه وأن حالة الطريق كانت عادية وبينما كان هو تحت تأثير تعاطيه جوهر الحشيش المخدر وعلى سرعة في حدود أربعين كيلو متر في الساعة، أبصر سيارة اثاث تقف على يمين الطريق تحجب الرؤية في جزء منه دونما أن يتخذ الحيطة الكافية سواء بالتخفيف من سرعته أو بالانتقال للحارة التالية لتفادي ما عسى أن يظهر فجأة بنهر الطريق من أمام تلك السيارة بل استمر مندفعا برعونة بذات السرعة.

وما أن تقدم المجني عليه عبدالمنعم عبدالعزيز ليعبر الطريق من أمام سيارة الاثاث حتى فوجيء به فصدمه محدثا إصابته الموضحة بالتقرير الطبي المعد من مكتب صحة النهضة المرفق بالأوراق والمتضمن حدوث كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعي بالجبهة وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالضلوع ونزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهو ما نجم عنه الوفاة، وأورى تقرير مركز السموم للمخدرات والأدوية الوارد في الحيثيات بأنه ثبت من تحليل عينة بول المتهم ايجابيتها لمادة الحشيش ودلت تحريات الشرطة على اقتراف المتهم الجرم.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوت اسنادها في حق المتهم اخذا من شهادة معاون مباحث قسم النزهة، وما أقر به المتهم وما ثبت بتقرير مكتب صحة النهضة وبتقرير مركز السموم للمخدرات والأدوية التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه حال قيادته السيارة المذكورة بشارع جسر السويس بالحارة الثانية منه وكانت حالة الطريق عادية ابصر سيارة نقل أثاث تقف على يمين الطريق وما لبث أن ظهر المجني عليه من أمامها لعبور الطريق فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به مما نجم عنه حدوث اصابته مشيرا الى انه كان يقود السيارة بسرعة 40 كيلو متر في الساعة وانه اقلع عن تعاطى المخدرات منذ فترة طويلة.

وتضمنت حيثيات المحكمة، إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فيما يتعلق بالجريمة الأولى عملا بالحق المخول لها بنص المادة 17 عقوبات، ولجامع الارتباط بين الجرائم تعين اعمال المادة 32 عقوبات والحكم في حدود اشدها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس 6 شهور وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازة مخدر الحشيش، والحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لتسببه خطأ في قتل المجني عليه وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.