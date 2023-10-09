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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمين شرطة ينهي حياته بطلق ناري بمحطة قطارات المحلة بسبب أزمة مالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محطة قطارات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة انهاء فرد شرطة حياته بإطلاق النار علي رأسه من سلاحه الميري إثر تعرضه للأزمة مالية مفاجئة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير الأمن إخطارا من المقدم محمد برلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انهاء المدعو "ط.ك"40 سنة حياته باستخدام سلاحه الميري .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

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وأفادت مصادر أمنية أن أمين الشرطة المتوفي يمر بظروف وضائقة مالية عصيبة دفعته لإنهاء حياته.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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