الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية متسللين من ‎لبنان.. هليكوبتر استهدفتهم بقذائفها

قال الجيش الإسرائيلي ان قواته رصدت عددا من المسلحين الذين لم يأتوا هذه المرة من غزة المحاصرة في جنوب الأراضي المحتلة بل من الأراضي اللبنانية وقامت بتصفيتهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر جيش الاحتلال أن المتسللين الذين قتلهم تسللوا من المناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان.

وأردف الإحتلال أنه تمكن عبر قواته من قتل المسلحين القادمين من لبنان من خلال الدعم الذي قدمته طائرات الهليكوبتر.

وقتلت الهليكوبتر عددا من المسلحين وفق المزاعم.

ولم يتم الكشف عن عدد المسلحين الذين تسللوا من ‎لبنان أو الذين سقطوا.