عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية متسللين من ‎لبنان.. هليكوبتر استهدفتهم بقذائفها

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الجيش الإسرائيلي ان قواته رصدت عددا من المسلحين الذين لم يأتوا هذه المرة من غزة المحاصرة في جنوب الأراضي المحتلة بل من الأراضي اللبنانية وقامت بتصفيتهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر جيش الاحتلال أن المتسللين الذين قتلهم تسللوا من المناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان.

وأردف الإحتلال أنه تمكن عبر قواته من قتل المسلحين القادمين من لبنان من خلال الدعم الذي قدمته طائرات الهليكوبتر.

وقتلت الهليكوبتر عددا من المسلحين وفق المزاعم.

ولم يتم الكشف عن عدد المسلحين الذين تسللوا من ‎لبنان أو الذين سقطوا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

موضوعات متعلقة

مصرع 600 إسرائيلي و750 شخصا في عداد المفقودين .. خسائر الاحتلال منذ أمس

اضطراب الحركة الجوية في دولة الاحتلال بسبب طوفان الأقصى

غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة .. فيديو

الأمر مذهل.. اعتراف جديد من مدير الموساد السابق عن مفاجأة حماس الكبرى

عدد الرهائن مجهول.. 600 قتيل و2000 جريح إسرائيلي حصيلة طوفان الأقصى

الطائرات بدون طيار الإسرائيلية تفشل في إحباط محاولات حماس لعبور الحدود ليلا

وزارة الدفاع البولندية ترسل طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل

صحف السعودية: «القسام» تقصف سديروت بـ100 صاروخ ومستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى والاحتلالد يدمر برجاً وسط القطاع.. والجيش الإسرائيلي: نعيش أياماً عصيبة

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ