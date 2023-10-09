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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أهالي غزة بصواريخه الفتاكة

غارات جوية على غزة
غارات جوية على غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة بغارات جوية شرسة عبر طائراتها مخلفة شهداء وجرحى في ثالث ايام المعارك بين الاحتلال والفلسطينيين بعد هجوم يوم السبت طوفان الأقصى، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

 بلغ عدد شهداء فلسطين حتى الآن 560 شهيدا و 2900 جريح.

تناولت الصحف والشبكات ووكالات الأنباء حالة الأوضاع على الأرض. 

 

وأظهرت سكاي نيوز لقطات للقصف العنيف  على غزة.


كشفت حركة المقاومة حماس عن تحرك هو الاقوى من نوعه في التصدى لأعتى المقاتلات وأكثرها انتشارا في سلاح الجو الإسرائيلي.
وقالت حماس أنها استهدفت سرب من مقاتلات إف 16 التي تخص قوات الاحتلال في سماء غزة المحاصرة من قبل الاحتلال.

وذكرت حماس أن الاستهداف جرى باستخدام منظومة صواريخ دفاع جوي محلية الصنع وهي "متبر 3".

يأتي ذلك فيما ذكرت حماس أن 4 أشخاص قُتلوا من جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير غرب الحي النمساوي في قطاع ‎غزة.

كما ذكرت كتائب القسام انها أطلقت نحو 80 صاروخا دفعة واحدة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

و نشرت شبكة سكاي نيوز عربية  صورة الحشد العسكري الإسرائيلي قريبا من غزة استعداد من قبل قوات الاحتلال لعملية برية محتملة.


وتحاول إسرائيل ممارسة أكبر قدر من الضغط على قطاع غزة بعد انطلاق الهجوم الأخير، الذي شكل مفاجأة كبيرة لتل أبيب بعد سقوط مئات القتلى وسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على مقرات شرطية وعسكرية في مستوطنات غلاف غزة، وفي الإطار تم إغلاق المعابر ووقف إمدادات الكهرباء والمياه للقطاع.

 

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع، وقال جالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقبة جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع، وقال في بيان: "كل شيء سيكون مغلقا".

بدوره قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة.

 

 

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