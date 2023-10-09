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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل موديست صفقة فاشلة؟.. نجم الأهلي السابق يُجيب

موديست
موديست

أكد عماد النحاس نجم كرة القدم المصرية السابق، أن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست يفتقد العامل البدني لذلك يظهر بصورة غير جيدة مع المارد الأحمر طوال الفترة الحالية.

وقال النحاس فى تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" موديست وقت التعاقد معه ، شاهدت له عددا كبيرا من الأهداف واللقطات، وأري أنه لاعب جيد، ولكنه بالطبع المؤثر عليه بشدة الأن، أنه يفتقد العامل البدني، وذلك يظهر بقوة فى المباريات، هو لاعب جيد جدا ولكنه غائب عن المشاركة فى المباريات منذ شهر مايو الماضي، لذلك بعيد عن مستواه الحقيقي.

وأضاف:" أرى أن كولر يتعامل معه بذكاء فى عدد الدقائق الذي يقوم بالدفع به فيها، وأري أن لاعبي النادي الأهلي يحاولون أن يساعدوه فى دخوله أجواء الكرة المصرية والنادي الأهلي، لكنه ليس صفقة فاشلة كما يقال هو فقط يحتاج أن يعود بدنيًا من أجل المشاركة بشكل جيد والظهور المنتظر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمس أمام نادي الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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