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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشقات صاروخية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت ونيرعام وايبيم

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت ونير عام وايبيم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت ونير عام وايبيم.

ومذ قليل، أفادت قناة “العربية”، بأن المقاومة الفلسطينية اطلقت رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات جنوب إسرائيل بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كبيرا من الصواريخ.

وتشمل المستوطنات المستهدفة عسقلان وياد مردخاي ونتيف هعسارة ومناطق أخرى شمال القطاع مباشرة.

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كما أفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بسماع دوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

صافرات الإنذار سديروت قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

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