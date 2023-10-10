أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر .. بالاسعار

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن مبيعات السيارات الرياضية من فئة الـ SUV كبيرة الحجم داخل السوق المصري، وتحديدًا خلال الـ 8 اشهر الاولى من العام الجاري 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر خلال اول 8 اشهر من 2023.

سيارات SUV

1 - تويوتا فورتشنر

جاءت السيارة تويوتا فورتشنر في المركز الاول بعدد 634 سيارة، وهي تباع في مصر بسعر رسمي يبلغ 2,050,000 جنيه للفئة الاولى، و 2,350,000 جنيه للفئة الثانية، و 2,450,000 جنيه للفئة الثالثة، وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصان، و245 نيوتن متر، واخر 4000 سي سي، 6 سلندر، بقوة 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن متر.

سيارات SUV

2 - جيب جراند شيروكي

بلغ مبيعات جيب جراند شيروكي نحو 145 سيارة، وتقدم هذه السيارة الرياضية الشهيرة بسعر رسمي يبلغ 2,850,000 جنيه لموديلات 2022، وتستمد قوتها من محرك 8 سلندر، سعة 5700 سي سي، بقوة 360 حصان، و520 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات، وزمن تسارع 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

سيارات SUV

3 - جيلي أوكافانجو

جاءت السيارة جيلي أوكافانجو في المركز الثالث بعدد مبيعات وصل لـ 111 سيارة، وتباع السيارة محليًا بسعر رسمي يبلغ مليون و300 الف جنيه، بينما تستخدم محرك 3 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة 190 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع زمن للتسارع يبلغ 11 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

سيارات SUV

4 - شيري تيجو 8

وجاءت مبيعات السيارة شيري تيجو 8 بعدد 88 سيارة، وتنطلق هذه النسخة بموديلات 2024 مع اسعار رسمية تبدأ من 960,000 جنيه إلى 1,050,000 جنيه، وتأتي السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات تضم محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 145 حصان، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات DSG، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سيارات SUV

5 - كيا سورينتو

وصلت مبيعات السيارة كيا سورينتو إلى 30 سيارة، وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، بقوة 227 حصان و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.5 ثانية، وتقدم السيارة بموديلات 2023 بسعر يبلغ 2,149,900 جنيه للفئة الاولى و2,399,900 جنيه للثانية.