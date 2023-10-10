وزير التضامن الفلسطيني من الجزائر: إسرائيل لن تحظى بالاستقرار.. وشعبنا صامد

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع وزير التضامن والتنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، للوزير الفلسطيني، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب محادثاته مع وزير الخارجية الجزائري؛ ندد وزير التضامن والتنمية الاجتماعية الفلسطيني بالصمت الدولي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي، الذي يريد تغيير وجه المنطقة.

وشدد على أن الكيان الإسرائيلي لن يحظى بالاستقرار، لأن استعمال القوة يؤدي إلى ردة فعل أقوى، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني "الذي يبقى واقفا من أجل دعم أهله في غزة".