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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف السعودية: بن سلمان والسيسي يتفقان على أهمية وقف التصعيد في غزة .. ولي العهد يؤكد مواصلة بلاده دعمها للأشقاء الفلسطينيين

صحف السعودية
صحف السعودية
  • الرياض: البيئة الطبيعية بالمملكة  تحظى باهتمام رسمي بالغ وممنهج في رؤية 2030
  • بن سلمان والسيسي يتفقان على ضرورة وقف التصعيد في غزة
  • ولي العهد يبحث مع عاهل الأردن حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها  

ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، في صدر اعدادها ورئيسيات مواقعها على الاتصالات المكثفة التي اجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع اشقائه العرب لبحث سبل انهاء الازمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها مناقشاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل التوصل الى اتفاق ينهي التصعيد بين الجانبين وأيضا اتصاله بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 

وسلطت صحيفة المدينة الضوء على تفاصيل الاتصالات حيث أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة.

وقد أكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

كما  أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفياً اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

كما بحث ولي العهد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال أجراه الأخير، حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

كما أكد أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

ومن جهته قدم الرئيس الفلسطيني جزيل الشكر لقيادة المملكة مقدرًا مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

وفي افتتاحية صحيفة "الرياض" اختارت التركيز على شأن محلي داخل المملكة وتحت عنوان (الاهتمام البيئي) استعرضت مظلة رؤية 2030، والتي تحظى البيئة الطبيعية السعودية باهتمام رسمي بالغ وممنهج، يثمر عن حمايتها وتعزيزها، من خلال تبني خطط شاملة، تراعي النظم البيئية، ليس من أجل الحفاظ على المكونات البيئية والطبيعية فحسب، وإنما العمل على إعادة توطين الحياة الفطرية في كل منطقة، وضمان التوازن المائي والتنوع البيولوجي، والتصدي لظاهرة التصحر، واستدامة الحياة البرية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي.

وأضافت : وتتنوع شكل البيئة في السعودية، بين صحراء الربع الخالي، التي تعد من أكبر الصحاري الموجودة في العالم، بمساحة تصل إلى 650 ألف كيلو متر مربع، إلى جانب المحميات الطبيعية المتنوعة، التي تضم أنواعاً مختلفة من النباتات والحيوانات المختلفة والمعرضة للانقراض.

وزادت : وفي إطار الاهتمام الرسمي بالحياة الطبيعية في المملكة، صدر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، التي تمتد على ثلاث مناطق إدارية، وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية.
 

واعتبرت أن ضخامة المحمية الجديدة، التي تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 30.152.7 كم²، يجعلها ثالث أكبر المحميات الطبيعية التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، ما يضفي تميزاً بيئياً فريداً وساحراً عليها، بما تحويه من بحر وساحل وقمم وسهول وصحراء وأودية، علاوة على ما تزخر به من ثروة حيوانية وسمكية ونباتية، فضلاً عن تميزها الثقافي في مجالات الفنون والعمارة، ويضاف إلى ما سبق، أصالة هوية المحمية، من خلال الفلكلورات الشعبية التي تجسد الهوية السكانية لكل منطقة.
 

ورأت أن المزايا النسبية التي تتمتع بها محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، تدفعها إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، علاوة على تعظيم الأثر في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته.
 

وختمت : أهداف المحمية الجديدة، تمتد إلى تعزيز التراث وإحياء التاريخ الذي يجسد عراقة المناطق التي تشملها المحمية؛ ويدل على ذلك أن المحمية تحوي أكثر من 100 قرية تراثية، تعكس الإرث والعمق الحضاري لكل منطقة، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.

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