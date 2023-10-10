ميتا تدفع ملايين الدولارات لكيندال جينر ومشاهير آخرين لاستخدام وجههم في الروبوتات

قدمت شركة ميتا بلاتفورمز Meta عدد 28 روبوت دردشة بذكاء اصطناعي يحملون وجوه بعض المشاهير، بدءًا من كيندال جينر إلى توم برادي، وهؤلاء ليسوا مجرد روبوتات دردشة عادية؛ بل يقدمون أكثر من مجرد ردود آلية.

ويعمل روبوت دردشة كيندال جينر، الذي يُدعى بيلي، كأخت كبرى افتراضية، حيث يقدم نصائح للمستخدمين، بينما يشترك نظيره توم برادي المسمى برو في مناقشات رياضية.

ووفقًا لمعلومات، تم تقديم مبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار لأحد المبدعين مقابل ست ساعات فقط من وقت الاستوديو لاستخدام صورته. ويؤكد السعر الباهظ التزام هذا العملاق التكنولوجي بجعل الذكاء الاصطناعي متجاوبًا وشخصيًا.

الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، متفائل، ويعتقد أن هناك "حاجة هائلة" لإصدارات الذكاء الاصطناعي للشخصيات المشهورة.

ومع ذلك، اعترف أيضًا بأن توفير تلك التكنولوجيا قد يستغرق وقتًا أطول بسبب مخاوف سلامة العلامة التجارية. ويشعر المشاهير بالحذر من تلاعب صورهم للإدلاء بتصريحات غير لائقة أو مثيرة للجدل.

ميتا تدفع ملايين الدولارات لكيندال جينر ومشاهير آخرين لاستخدام وجهه في الAI

ليس فقط الشخصيات الاصطناعية للمشاهير التي أثارت تساؤلات، حيث أطلقت ميتا أيضًا ملصقات ذكاء اصطناعي تعرضت لانتقادات حادة. وتمكن المستخدمون من إنشاء صور مزعجة، بما في ذلك جندي طفل وتصوير فاضح لجاستن ترودو. تثير هذه الحالات قلقًا بشأن الاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضبط المحتوى.

مع وجود هذه العقبات، يمكن القول بأن شركة ميتا تسلك طريقًا معقدًا، وتطمح الشركة إلى ثورة تجربة روبوتات الدردشة، ويمكن أن تكون إما بداية عصر جديد من الذكاء الاصطناعي التفاعلي أو فتح صندوق باندورا من الخلافات الأخلاقية وكوابيس سلامة العلامة التجارية، إنها مقامرة تحظى بانتباه عالم التكنولوجيا عن كثب.