إنهاء تعاقد أحد أطباء الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا في القليوبية لتقصيره بالعمل

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة بمستشفى أبو المنجا المركزي بالمتابعة الدورية والمستمرة على مستشفيات القليوبية والتأكد من انتظام سير العمل.

وشملت الجولة التأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم 10 أسرة.

واطمأن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالطوارئ، وتأكد من اكتمال عربة الطوارئ.

كما تفقد غرف العمليات بالمستشفى والتي يبلغ عددها غرفتين، كما قام بالمرور على قسم العناية المركزة الذي يضم 8 أسرة.

وقد تلاحظ سوء متابعة الحالات من قبل طبيب العناية، الأمر الذي استدعى إعطاء توصيات لمدير المستشفى بإنهاء التعاقد مع الطبيب المذكور.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية واطمأن على أحوال المرضى، وتأكد أيضا من اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل المستشفى، كما تأكد من تصنيف الأدوية طبقاً لمعايير الجودة.

وشملت الجولة أيضا تفقد شبكة الأكسجين ومولد الكهرباء، مؤكدا الصيانة الدورية لجميع الخدمات المكملة بالمستشفى.