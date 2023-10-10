زغاريد مع دموع الفرح.. سعادة الأمهات بتخرج أولادهن من كلية الشرطة.. شاهد

أطلقت مجموعة من السيدات، الزغاريد، وقام البعض بالبكاء فرحًا، بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فرحًا بتخرج أولادهم من كلية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وقدمت مجموعة من الطالبات بكلية الشرطة مجموعة من العروض المميزة، التي أبهرت الجميع أثناء تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهرت الطالبات، بصورة مميزة، في أثناء اقتحام منزل به مجموعة إرهابية، وأثناء التعامل مع الأهداف المتحركة، أثناء القبض على جماعة إجرامية.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصفيق لـ طلاب كلية الشرطة، وذلك أثناء تقديم مجموعة من المهارات المميزة.