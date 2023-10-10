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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد النازحين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي

صواريخ الاحتلال تحضيرا
صواريخ الاحتلال تحضيرا لإسقاطها على غزة

تصاعدت عمليات النزوح في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد إلى 187.518 شخص، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتتوقع الوكالة أن ترتفع هذه الأعداد أكثر، وتشير إلى أن حوالي 3000 فلسطيني في غزة ما زالوا نازحين، في أعقاب التصعيدات السابقة.

وأعلنت إسرائيل ”حصارا كاملا” على قطاع غزة، وحظرت إمدادات الوقود والمياه والكهرباء إلى المنطقة ردا على الهجوم المفاجئ متعدد المحاور الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.

واستمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي على مدار الساعة، إلى جانب حصار مطبق فرضته إسرائيل على قطاع غزة، وسط تحذيرات من انخراط أطراف أخرى في التصعيد بعد تحريك الولايات المتحدة كبرى حاملات طائراتها «يو اس اس فورد» صوب إسرائيل في وقت حذرت إيران من «رد مدمر» في حال تم استهدافها.

وأعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ ««حماس»، أن «كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين»، محملا إسرائيل «أمام العالم مسئولية هذا القرار والكرة في ملعبه»، وقال: «قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا».

وأضاف: «تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي»، معتبرا أن «العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها».

وزعم كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني استعاد السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وأنه يعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

ويواصل الكيان الصهيوني هجوما غير مسبوق على جميع أنحاء قطاع غزة، بالتزامن مع قطع كامل للكهرباء والماء والمواد الغذائية.
 

24 ساعة ارتفاع أعداد النازحين ارتفاع أعداد الجناح العسكري الهجوم السياج الحدودي العدوان الإسرائيل العدوان الإسرائيلي

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