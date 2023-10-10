لبنان.. اليونيفيل تعلن تسيير دورياتها على طول الحدود مع مستعمرة المطلة

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية قوات اليونيفيل سيرت دوريات مؤللة على طول الحدود مع مستعمرة المطلة قبالة سهل الخيام بموازاة الإستنفار الذي أعلنه جيش العدو داخل المستعمرة بعد إخلائها من المستوطنين خوفاً من تنفيذ عمليات تسلل من لبنان

كما حلقت مروحية تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وكانت قوات اليونيفيل بالأمس رصدت انفجارات قرب بلدة البستان حيث تم الاتصال مع المعنيين لمنع المزيد من التصعيد.

و في المقابل، نصب الجيش اللبناني نقاط تفتيش عدة من مدخل منطقة جنوبي الليطاني عند جسر الخردلي باتجاه سهل الخيام مدقّقاً بهويات المارة للتثبت من عدم وصول غير لبنانيين، إلى الحدود الجنوبية.

