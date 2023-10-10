جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف نقاط مراقبة تابعة لـ حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قصف نقاط مراقبة تابعة لحزب الله في الوقت الحالي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه “مستعد لكافة السيناريوهات بعد إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية.

وأكدت “اليونيفيل”، أنها رصدت إطلاق صواريخ علي إسرائيل من جنوب مدينة صور اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.