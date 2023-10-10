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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تصدرهم الدوري.. ميدو يكافئ لاعبي فريق الزمالك 2005 بـ50 ألف جنيه

صدى البلد

قرر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، صرف مكافأة خاصة للاعبي فريق الزمالك مواليد 2005 عقب الفوز على زد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب زد ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وظهر الزمالك بشكل مميز خلال المباراة التي أقيمت على ملعب زد، وشهدت تفوق الزمالك هجوميا ودفاعيا، الأمر الذي انتهى بفوز الأبيض على زد بثلاثية نظيفة، وتصدر بطولة الجمهورية بعدما حسم صدارة المسابقة متفوقا بثلاث نقاط على زد صاحب المركز الثاني.

وحرص ميدو على صرف مكافأة خاصة من جيبه الشخصي قدرها 50 ألف جنيه للاعبي الزمالك تحفيزا لهم بعد الفوز الذي تحقق على زد والأداء المميز الذي قدموه خلال المباراة.

وشهدت مباراة اليوم بين الزمالك وزد حضور العديد من نجوم الزمالك أبرزهم أحمد حسام ميدو، الذي احتفل مع لاعبي الفريق بشكل خاص عقب المباراة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم وسيد عبد الله نيمار، فضلا عن إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وجمال حمزة وأحمد عبد الحليم ومحمد صلاح ونصر إبراهيم.

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