سيارة تقتحم "كشك" بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حالة من الذعر بعد أن انحرف ميكروباص عن مساره بشكل مفاجئ، ليقتحم كشكًا صغيرًا على جانب الطريق في مشهد أصاب الأهالي بالصدمة.



وتحوّل موقع الحادث إلى فوضى في ثوانٍ، بعدما تطايرت واجهة الكشك وتناثرت محتوياته في الشارع، فيما هرع المارة لمحاولة إنقاذ من بداخله والتأكد من عدم وجود مصابين وترك السائق السيارة ولاذ بالفرار هاربًا “زي فص ملح وداب”.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغ من الأهالى بإنحراف ميكروباص عن مساره واقتحامه كشك وفر هارباً تارك سيارته.

تفاصيل الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الـقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، جهودها لتحديد هوية السائق وضبطه، كما تم رفع آثار التلفيات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



وأكد شهود العيان أن الميكروباص كان يسير بسرعة “غير طبيعية” قبل أن يفقد السائق السيطرة عليه، ويرتطم بقوة بجانب الطريق مقتحمًا الكشك بشكل كاد يتسبب في كارثة محققة لولا لطف الله.