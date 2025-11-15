قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيارة تقتحم "كشك" بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حالة من الذعر بعد أن انحرف ميكروباص عن مساره بشكل مفاجئ، ليقتحم كشكًا صغيرًا على جانب الطريق في مشهد أصاب الأهالي بالصدمة.


وتحوّل موقع الحادث إلى فوضى في ثوانٍ، بعدما تطايرت واجهة الكشك وتناثرت محتوياته في الشارع، فيما هرع المارة لمحاولة إنقاذ من بداخله والتأكد من عدم وجود مصابين وترك السائق السيارة ولاذ بالفرار هاربًا “زي فص ملح وداب”.


تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغ من الأهالى بإنحراف ميكروباص عن مساره واقتحامه كشك وفر هارباً تارك سيارته.

تفاصيل الواقعة

 وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الـقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، جهودها لتحديد هوية السائق وضبطه، كما تم رفع آثار التلفيات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.


وأكد شهود العيان أن الميكروباص كان يسير بسرعة “غير طبيعية” قبل أن يفقد السائق السيطرة عليه، ويرتطم بقوة بجانب الطريق مقتحمًا الكشك بشكل كاد يتسبب في كارثة محققة لولا لطف الله.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حادث تصادم المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

مجلس النواب

شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب وفقا للقانون

حزب الجبهة الوطنية

"الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بانتخابات النواب .. غدا

لحوم - أرشيفية

بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد