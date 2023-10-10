من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان .

فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام.



رنا رئيس :



شاركت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت رنا رئيس برفقة الفنانة بشري بإطلالة متميزةوعلقت علي الصوره قائلة:" بحبك ".

كشفت الفنانة رنا رئيس عدد من التفاصيل الشخصية والفنية الخاصة بها بعد نجاحها فى عدد من الأعمال ولعل أخرهامسلسلى موضوع عائلى وأزمة منتصف العمر.

وقالت رنا رئيس فى لقاء مع الاعلامى معتز الدمرداش: الحمد لله كنت محظوظة جدا في المسلسلين دول والاتنين اتعرضواورا بعض على طول، وحظي إن أزمة منتصف العمر كان عليه جدال ونجح جدا، وكان دوري فيه مختلف جدا عن موضوععائلي، فكان تحدي بالنسبالي إني طالعة من دور البنت الكيوت للبنت الغيورة على جوزها بشكل تاني خالص و حسيتإنها نقلة بعد العملين دول، وموضوع عائلي تحديدا بعتبره نقلة كبيرة ليا مع الجمهور، وأزمة منتصف العمر وموضوععائلي 2 وسعولي عيلتي من ناحية الجمهور وخلوني أتشاف أكتر، وخلوا أمهات يشوفوني زي ولادهم ودي حاجة كبيرةأوي عندي.

وأما عن طموحاتها قالت رنا رئيس :إني أتجوز ده من طموحاتي وأحلامي، لكن نفسي أعمل حاجات وأدوار كتير، وأعملحاجة أفيد بيها اللي حواليا.

وتحدثت رنا رئيس عن عائلتها قائلة : إحنا 9 إخوات، 6 ولاد و3 بنات، وعندي نوتة دايما كاتبة فيها الأسماء وإحناممشيين كل حاجة بالعدل، 3 إخوات من نفس الأم والأب، و3 من بابا وهو متوفي، و3 هما الـ step، وأنا ترتيبي بينالثلاثة في النص، الترتيب المهزأ اللي ملوش أي كلمة.