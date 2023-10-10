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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عنيفة من أحمد موسى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المؤامرة التي تتم ضد مصر من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تخطط منذ 1897 للحصول على أرض لليهود وأطماعها مستمرة.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مازالت الأطماع الإسرائيلية التوسعية في مصر، متابعا أن مناحم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق قال مرقدي سيكون في سيناء وانها جزء عضوي من إسرائيل.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق تحدث عن أن حدود إسرائيل الكبرى ستصل إلى النيل، لافتا إلى أن 1897 كان أول مؤتمر للصهيونية العالمية للبحث عن وطن لليهود.

المصريون لن يسمحوا 


ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة عنيفة لإسرائيل وجيشها، قائلا :"المصريون لن يسمحوا أن تكون سيناء حلا للقضية الفلسطينية".
 

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