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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين منفعلا: فلسطين تتعرض للإبادة الجماعية والعالم واقف يتفرج| فيديو

النائب محمد أبوالعينين،
النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تنفذ عملية إبادة جماعية وتطورات ذلك يمثل خطرا داهما على العالم أجمع، موضحا أنه ضد عمليات القتل ويرفضها، والآن إسرائيل تنفذ جرائمها أمام أعين العالم دون أن تحرك المنظمات ساكنا وتتصدى للاحتلال وجرائمه.

وأوضح «أبوالعينين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن ما تشهده المنطقة الآن يعمل ويقوي ويغذي الإرهاب في المنطقة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن مصر وقادتها عبر التاريخ تدعم القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ثم الرئيس السادات ثم الرئيس الراحل حسني مبارك، متابعا:"القائد الوطني الذي يدافع عن بلده ورفض أن يفرط في أرضه وكان يتجاهل كل الاتصالات التي تحاول الضغط عليه في هذا الملف إلا أنه كان يرفض، وقال لنتنياهو انسى الكلام في الموضوع ده".

يعني إيه تغير الشرق الأوسط

ورفض النائب محمد أبوالعينين، ما خرج عن قادة إسرائيل بأنها ستغير خريطة الشرق الأوسط، قائلا:"يعني إيه تغير الشرق الأوسط، وإنتوا شغالين إبادة في الشعب الفلسطيني، فين الأمم المتحدة فين الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، فين حقوق الإنسان، فين الناس اللى بتتكلم عن مصر، فلسطين تتعرض للإبادة الجماعية والعالم واقف يتفرج".

أبوالعينين النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب إسرائيل الشرق الاوسط أحمد موسى الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي

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