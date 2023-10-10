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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق وفقا لآخر تحديث

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الثلاثاء ١٠ اكتوبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

 

أسعار اللحوم الكندوز 
سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

 

وقال محمود صاحب محل لحوم إن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار هو السيطرة على الأسعار بعد توجيهات الرئيس السيسي، مضيفا: “ كمل يا ريس واحنا معاك”.

 

لمشاهدة الفيديو كاملا :

https://fb.watch/nBgtp7EMPG/?mibextid=K8Wfd2

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