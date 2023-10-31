عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

شيماء صابر شحاتة
شيماء صابر شحاتة

لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي حياة شيماء صابر شحاتة، الفتاة الشابة من قرية الصحافة في مدينة مشتول السوق، بعد مرور 48 ساعة فقط من زفافها. حادثة اختناقها المأساوية في حمام منزلها جعلت الجميع يندبون فقدان هذه العروس الشابة.

 

البداية السعيدة

شيماء كانت تعيش أسعد أيام حياتها عندما تم زواجها بحبيب حياتها، وكانت تبتهج بدخولها مرحلة الزواج. كانت الفرحة تملأ قلبها وعيونها في يوم زفافها، والذي كان أمنية طويلة الأمد.

 

الفاجعة الغير متوقعة

ولكن بعد مرور 48 ساعة فقط من يوم زفافها، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. أثناء استحمامها في حمام منزلها الجديد، تعرضت شيماء لحادثة مأساوية. تم اكتشافها ميتة داخل الحمام، وكانت الأسباب وراء وفاتها مرتبطة بعملية تشغيل سخان الماء الحار.

 

ردود الفعل الحزينة

لم يمر وقت طويل حتى امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن على فقدان شيماء. كانت تلك الفتاة تحظى بسمعة طيبة وكانت محبوبة بين أصدقائها وأهل قريتها.

 

إحدى صديقاتها نشرت على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شيماء عروس في الجنة". وقالت أخرى: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا شيماء.. كنتِ عروسة مكملتيش حاجة ربنا يرحمك برحمته الواسعة".

الجنازة المؤثرة

أقيمت جنازة مؤثرة للفقيدة شيماء في قريتها الصغيرة. حضر المئات من أهالي القرية لوداع هذه الروح الطيبة. ودفنت في مقبرة العائلة وسط حزن عميق ودعوات للرحمة والغفران.

 

تحقيقات الشرطة

تم استدعاء الشرطة بعد اكتشاف الحادثة الغامضة. وفيما بعد، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب وفاة شيماء كان مرتبطًا بعملية تشغيل سخان الماء الحار أثناء استحمامها. وقد تم تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة للتحقيق الدقيق بأمر من النيابة العامة.

 

أهمية السلامة في الحمام

تأتي السلامة دائمًا في المقام الأول عند الحديث عن استخدام الحمام. يجب أن يكون الحمام مكانًا آمنًا وخاليًا من المخاطر، حيث تتواجد معدات كهربائية وأجهزة تسخين المياه التي إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح يمكن أن تؤدي إلى حوادث مأساوية.

 

نصائح للسلامة في الحمام

1. تركيب جهاز إنذار بالغاز

يمكن أن يكون الاختناق نتيجة تسرب غاز الأمونيا أو الغاز الكربونيك، لذا يفضل تركيب جهاز إنذار بالغاز في الحمام. سيقوم هذا الجهاز بإطلاق إنذار عند ارتفاع مستوى هذه الغازات، مما يتيح لك الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات وقائية.

 

2. توجيه التهوية

ضمان توجيه جيد للتهوية في الحمام أمر حيوي. استخدم مروحة تهوية جيدة أو افتح نافذة للسماح بتدفق الهواء النقي داخل الحمام. هذا سيساعد في تقليل تراكم البخار والغازات الضارة.

 

3. الحفاظ على أجهزة التسخين

تأكد دائمًا من حالة وصيانة أجهزة تسخين المياه والمراجل في الحمام. تجنب تشغيلها لفترات طويلة، واحرص على إغلاقها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

 

4. استخدام الأجهزة الكهربائية بحذر

عند استخدام أجهزة كهربائية في الحمام، تأكد من أن يديك جافة وأن الأجهزة غير متضررة. لا تسحب الأسلاك الكهربائية بقوة وتجنب الاتصال بالمياه أثناء الاستخدام.

 

5. تعليم الأسرة

قم بتوعية أفراد الأسرة بأهمية السلامة في الحمام. قد يكونون غير مدركين للمخاطر المحتملة، لذا يجب عليك شرح القواعد والتدابير الوقائية لهم.

 

6. تخزين المواد بحذر

تأكد من تخزين المواد الكيميائية مثل المنظفات والمبيدات بعيدًا عن متناول الأطفال، وتأكد من أنها محكمة الإغلاق. فهذه المواد يمكن أن تكون خطرة إذا تم استنشاقها أو تناولها بطريق الخطأ.

 

 

إن حادثة وفاة شيماء صابر شحاتة هي مأساة حقيقية، وهي تذكير بأهمية السلامة في المنزل وضرورة التحقق من تشغيل الأجهزة بشكل صحيح. قد نكون ممتنين للأوضاع السعيدة في حياتنا، لكن يجب علينا دائمًا أن نكون حذرين ومستعدين لمواجهة التحديات.

شيماء حادثة العروس الزواج زفافها الحمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

موضوعات متعلقة

هل ظهرت علامات الساعة قبل “طوفان الأقصى”؟!| حكاية ظهور البقرة الحمراء في إسرائيل.. وخبير: تستعد للسيطرة على الأرض

بـ 1000 جنيه فقط| تفاصيل رحلة لمدة 5 أيام بشرم الشيخ.. هدية لسكان هذه المحافظة

انهارت في البداية| وكيل محمد صلاح يكشف كواليس مفاوضات ليفربول.. راتب الفرعون تضاعف 3 مرات

عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

328 جراحة غير قانونية و3 وفيات| ضبط عصابة "دكتور فؤاد" الباكستاني.. ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى

بداية من الغد| حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل

مفاجأة| الممثل العالمي روبرت دي نيرو يضخ استثمارات بالمليارات في مصر.. إيه الحكاية؟!

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان الصهيوني.. هل تتحقق المخاوف اليهودية؟

صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. و تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

بسبب غزة.. مشروب مصري يغزو الأسواق.. ما قصته| فيديو جراف

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ