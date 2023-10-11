الموضوع مقفول.. رد حاسم من نجم الزمالك على انتقال زيزو للأهلي

علق سيد عبد الله الشهير بـ “نيمار”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إمكانية انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم الزمالك في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك لاعبين من الزمالك، من الصعب أن ينتقلوا للنادي الأهلي على رأسهم عمر جابر، شيكابالا، محمد عبدالشافي”.

رد حاسم من نجم الزمالك على انتقال زيزو للأهلي

وأضاف: “زيزو، صعب ينتقل للأهلي، الموضوع مقفول بالنسبة له، هو مستمر في الزمالك أو سيخوض تجربة الاحتراف”.

واختتم: “أحمد فتوح، زملكاوي، ولن يرحل عن الفريق، تغيير مجلس الإدارة هو سبب تأخير تجديد عقده مع الفريق”.