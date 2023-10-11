بالطيران الحربي .. سقوط 31 شهيدًا فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 31 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، سقط 31 شهيدًا وأصيب آخرون إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية للاحتلال قصفت حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بقذائف الفسفور المحرمة دوليًا.

ونشرت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الطيران الإسرائيلي وهو يستخدم الفسفور الأبيض المحظور دوليًا لتدمير حي الكرامة.

من جانبها، أطلقت زوارق البحرية للاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عشرات القذائف على شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين لاسيما الأطفال.