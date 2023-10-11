أخبار التكنولوجيا|قراصنة يستهدفون عشرات المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية.. وأقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
4.6 مليون دولار.. تطبيق ChatGPT يحقق إيرادات قياسية الشهر الماضي
حقق برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT والمملوك لشركة OpenAI طفرة جديدة، حيث سجل في شهر سبتمبر الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 15.6 مليون عملية تحميل على الهواتف الذكية، وما يقرب من 4.6 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في جميع أنحاء العالم.
مفاجأة كبيرة.. هل تصبح نصف هواتف آيفون مستعملة قريبا؟
توقعت شركة تحليلية رائدة أن أكثر من نصف هواتف آيفون المستخدمة ستكون أجهزة مستعملة بحلول نهاية العام الجاري 2023.
هذا ما سيحدث لهاتفك الذكي عند شحنه طوال الليل
هناك عدد من العوامل التي تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي، والذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام.
كاميرا 108 ميجابكسل.. أرخص هاتف ذكي يتم إطلاقه قريبا
كشفت تسريبات أن شركة Infinix "إنفينيكس" الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص للغاية، مع عدد من المواصفات المميزة، حيث من المتوقع أن يتم إصدار Infinix Zero 30 4G خلال الأسابيع المقبلة.
تضامنا مع طوفان الأقصى.. قراصنة يستهدفون عشرات المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية
كشفت تقارير أن عدة مجموعات من قراصنة الإنترنت قد استهدفت مواقع إلكترونية إسرائيلية خلال الساعات الماضية بفيضانات من البرمجيات الخبيثة، وذلك تضامنا مع عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" السبت الماضي.
أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب في السوق
يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحد من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للشباب نظرا لأنه يجمع بين المواصفات القوية و السعر المناسب للغاية، حيث يتميز الهاتف بمعالج قوي وبطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة.