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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

4.6 مليون دولار.. تطبيق ChatGPT يحقق إيرادات قياسية الشهر الماضي

تطبيق ChatGPT للهواتف
تطبيق ChatGPT للهواتف الذكية يحقق إيرادات قياسية

حقق برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT والمملوك لشركة OpenAI طفرة جديدة، حيث سجل في شهر سبتمبر الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 15.6 مليون عملية تحميل على الهواتف الذكية، وما يقرب من 4.6 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في جميع أنحاء العالم. 

 

وفقا لبيانات جديدة من شركة معلومات السوق Appfigures، أن تطبيق ChatGPT حقق نجاحا كبيرا على مدار الشهر الماضي على هواتف أندرويد وآيفون بحوالي 4.6 مليون دولار، إلا أنه على الرغم من ذلك يواجه في الوقت الحالي تباطؤ شديد.  

 

واستطاع تطبيق ChatGPT خلال الشهرين الماضيين تجاوز 30٪ - 31٪ في يوليو و 39٪ في شهر أغسطس إلا أنه انخفض إلى نمو 20٪ اعتبارًا من سبتمبر. 

 

 وباع ChatGPT اشتراكات إجمالية قدرها 2.1 مليون دولار في شهر يونيو، وارتفعت إلى 2.74 مليون دولار في يوليو، ثم 3.81 مليون دولار في أغسطس، وكان أحدث رقم قياسي، 4.58 مليون دولار في سبتمبر.

 

ومن المثير للدهشة أن تطبيق ChatGPT ليس أكبر تطبيق للذكاء الاصطناعي من حيث الإيرادات، حيث يحقق منافس يُدعى Ask AI أرباحًا أكبر بفضل الإنفاق الإعلاني الكبير، حيث ارتفع من 6.48 مليون دولار في مايو، عندما تم إطلاق ChatGPT للهواتف الذكية ، إلى ذروة بلغت 6.55 مليون دولار في أغسطس. 

 

 

ChatGPT الذكاء الاصطناعي شركة OpenAI ايرادت تطبيق ChatGPT تطبيق ChatGPT

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