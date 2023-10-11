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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال: نبحث في خطة 2024 عن مشروعات مسرحية تفجر طاقات إبداعية جادة

خالد جلال
خالد جلال

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الدكتور أسامة مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان عادل الكومي مدير فرقة القومي للأطفال.

وقد جاء الاجتماع لمناقشة خطة الفرق الثلاثة خلال الفترة المقبلة واستكمال العروض التي تم الإعلان عنها مطلع يناير الماضي، تحت شعار "٢٠٢٣ مسرح جديد وعام جديد"، والوقوف على تفاصيل العروض المسرحية المزمع تقديمها خلال العام المقبل ٢٠٢٤ .

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أكد المخرج خالد جلال، خلال الاجتماع على أهمية تنوع المخرجين والفنانين المشاركين بالمشروعات المقدمة، بالإضافة إلى البحث عن مشروعات تفجر طاقات إبداعية جادة ومتميزة، وإنتاج  عروض للأطفال تستعيد تألق مسرح الطفل وجذبه لمسرح الدولة.

يأتى الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقد لإعداد خطة البيت الفني للمسرح لعام ٢٠٢٤، وتقييم ومراجعة ما قدم خلال العام الجاري من نشاط البيت الفني للمسرح .

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