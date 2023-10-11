عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تتهم الاحتلال باستخدام أسلحة محرمة دوليا وارتكاب جرائم إبادة جماعية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدرت وزارة الخارجية بيان صحفي اليوم الأربعاء، قالت فيه "إن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 950 مواطنا وأكثر من 5 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض وهُدمت إما جزئيا أو كليا".

وأضاف البيان ، أن "جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية".

وأدان البيان بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن "دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم، وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت الخارجية ، إلى أن "هذه الأطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وما تبقّى من مصداقية للأمم المتحدة".

وشددت على أن "التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي".

وجددت الخارجية مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المجنون فوراً، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

إبادة جماعية أسلحة محرمة دوليا أسلحة محرمة الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الفلسطينية الحرب الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة الشعب الفلسطين القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ما هو مسجد نمرة ولماذا الوقوف في هذه المنطقة يفسد الحج؟ الأزهر يحذر

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تشارك وفود السعودية وتونس الاحتفال باليوم الوطنى على ضفاف النيل

توضأت عاريا في الحمام هل أصلي أم أعيده.. أمين الإفتاء يجيب

بعد السفير الفرنسي.. النيجر تطالب رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد

ننشر مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

خطر جسيم يهدد قطاع غزة بالكامل اعتبارا من الغد

كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

فيديو

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ