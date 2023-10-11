ميمي جمال لصدى البلد : تكريمي لم يأت متأخرًا

عبرت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح ، والذي من المقرر إقامته خلال الأسابيع القادمة.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد : تكريمي لم يأت متأخرًا ، فانا سعيدة به للغاية ، فليس مهم التوقيت ، فالتكريم يسعد الفنان في أي وقت يحصل عليه .

واستكملت ميمي جمال حديثها : أواصل حاليا تصوير فيلم انا وابن خالتي ، حيث يتبقي لي أيام معدودة ، وبعدها مباشرة أبدأ تصوير عمل تليفزيوني جديد .

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير.

الفنانة ميمي جمال ، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة بعمر التاسعة من خلال "فيلم المستهترة" وفيلم " أقوى من الحب " عام 1953، وسنوات عملها الفني تجاوز الـ 70 عاماً، وهي الفنانة الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون العربي بحصيلة 506 عملاً فنيًا، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، ومن أعمالها المسرحية : عش المجانين، نمرة ٢ يكسب، العبيط، مطرب العواطف، حمري جمري، فيما يبدو سرقوا عبدو، المشاكس، دو ري مي فاصوليا، الصعايدة وصلوا، بوابة الحلواني، حافة الهاوية، خمسة خمسة، وكسبنا القضية، كتكوت في المصيدة، الحرامية أهم ،أصل وخمسة، رجل مجنون جدا، دربكة همبكة، وراء كل مجنون امرأة، افتح المحضر ، عائلة عصرية جدا، ليلة جواز الشغالة، الدبابير.