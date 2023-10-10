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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرع سميحة أيوب التقديري.. مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم ميمي جمال

ميمي جمال
ميمي جمال

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير.  

الفنانة ميمي جمال ، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة بعمر التاسعة من خلال "فيلم المستهترة" وفيلم " أقوى من الحب " عام 1953، وسنوات عملها الفني تجاوز الـ  70 عاماً، وهي الفنانة الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون العربي بحصيلة 506 عملاً فنيًا، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، ومن أعمالها المسرحية : عش المجانين،  نمرة ٢ يكسب،  العبيط، مطرب العواطف، حمري جمري، فيما يبدو سرقوا عبدو، المشاكس، دو ري مي فاصوليا،  الصعايدة وصلوا، بوابة الحلواني، حافة الهاوية، خمسة خمسة، وكسبنا القضية، كتكوت في المصيدة، الحرامية أهم ،أصل وخمسة، رجل مجنون جدا، دربكة همبكة، وراء كل مجنون امرأة، افتح المحضر ، عائلة عصرية جدا، ليلة جواز الشغالة،  الدبابير.

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أما في السينما فقدمت : " اقوي من الحب " ، " عاشق الروح " ، " زوجة من الشارع " ، " آخر شقاوة " ، " مطلوب زوجة فورا " ، " عدو المرأة " وفي الدراما التلفزيونية قدمت أعمال منها " ايجار قديم " ، " اهلا بالسكان " ، " الباحثة " ، " ساكن قصادي" ، " كيد النساء " ، " رحلة عذاب " ، " العطار والسبع بنات "، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، وحسن حسني وصبري عبدالمنعم في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل ، وتحمل اسم دورته اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

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