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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف: الاحتلال يتعامل بوحشية مع الفلسطينيين ويحكم بطريقة فاشية

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

أدانت الفنانة سلمي أبو ضيف، من خلال خاصية الاستوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” الاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال علي الشعب الفلسطيني . 

وقالت سلمي أبو ضيف : نحن لا نحب الدم، ولا نحب كوننا مظلومين وقتلى ومحرومين من حقوقنا الأساسية، وهذا العالم الأبيض الذي لا يعنيه قتلنا، وإرهابنا وسرقة أرضنا وحرق أبنائنا أحياء، الآن وفجأة صحى من نومه ويشير بأصابعه علينا لرفضنا أن نموت".

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واضافت سلمي أبو ضيف :  الفلسطينين والإسرائيليين على حد سواء، حذروا العالم لسنوات طويلة أن هذا سيحدث، قلنا لكم أن هذا الاحتلال وحشي، وهذا النظام مبتذل، والحكومة الإسرائيلية تحكم بطريقة فاشية ولا أحد يسمع.

وكان أخر أعمال سلمي أبو ضيف الفنية هي حكاية “ تحت الحزام ” ، أحدي حكايات مسلسل “ حدث بالفعل ” .

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

سلمى ابو ضيف هشام الرشيدي تحت الحزام الشعب الفلسطيني الفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل حدث بالفعل

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