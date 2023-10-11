القومي للسينما يحتفل يذكرى حرب أكتوبر السبت المقبل

يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة احتفالاً بذكرى نصر حرب اكتوبر المجيدة وذلك يوم السبت الموافق ١٤ اكتوبر في تمام الساعة ٥ مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث تتضمن الإحتفالية عرض كلاً من فيلم "تحية لمقاتل مصرى" اخراج "صلاح التهامى" قبل ، فيلم "١٠٠ درجة" للمخرجه "اسماء يعقوب" وفيلم "عودة" للمخرج "مصطفي غلاب" وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وصرح الكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما انه يشارك في الإحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبد القادر من ابطال حرب اكتوبر ويتناول ذكرياته والدور البطولى للجيش المصرى فى حرب اكتوبر.

وكان حيث تم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج احمد حمدي اليك ، ضمن فاعليات نادي السينما .