نشرة المرأة والصحة| 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس بعد انفصالها عن خطيبها.. وعلامات أولية تدل على سرطان الحلق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار، خلال السطور التالية.

أثارت الفنانة رنا رئيس حالة واسعة من الجدل بسبب انفصالها عن خطيبها، ولم تقم بأي تعليق حول انفصالها.

يعاني الكثير من الأشخاص بأعراض أولية تدل على الإصابة بالسرطان، ولكن لا ينتبهون أليها لذلك، من الجيد أن تكون على دراية بالعلامات الأولية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الحلق. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان الحلق، حيث يمكن أن ترتبط بأسباب أخرى غير سرطانية

ينتظر العالم قدوم العاصفة الشمسية اليوم 11 أكتوبر 2023 وسط حالة من التأهب والتخوف.

وفي الحقيقة العاصفة الشمسية يختلف تاثيرها على الإنسان والبيئة والتيار الكهربائي حسب نوعها وشدتها