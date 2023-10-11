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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس بعد انفصالها عن خطيبها.. وعلامات أولية تدل على سرطان الحلق

رنا رئيس
رنا رئيس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار، خلال السطور التالية. 

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بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

أثارت الفنانة رنا رئيس حالة واسعة من الجدل بسبب انفصالها عن خطيبها، ولم تقم بأي تعليق حول انفصالها. 

علامات أولية تدل على سرطان الحلق.. انتبه

يعاني الكثير من الأشخاص بأعراض أولية تدل على الإصابة بالسرطان، ولكن لا ينتبهون أليها لذلك، من الجيد أن تكون على دراية بالعلامات الأولية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الحلق. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان الحلق، حيث يمكن أن ترتبط بأسباب أخرى غير سرطانية

هتبقى مش طايق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ينتظر العالم قدوم العاصفة الشمسية اليوم 11 أكتوبر 2023 وسط حالة من التأهب والتخوف.

وفي الحقيقة العاصفة الشمسية يختلف تاثيرها على الإنسان والبيئة والتيار الكهربائي حسب نوعها وشدتها

رنا رنا رئيس سرطان سرطان الحلق العاصفة الشمسية

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