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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة: تنفيذ 956 بئرا و60 خزانا أرضيا ضمن مشروع "برايد" بمطروح

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم  الدكتور محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح الذي ينفذه "الايفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع القصير اطلع على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح.

وقال القصير ان الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية مشيرا إلى أن مشروع"برايد" قام حتى الآن بتنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الامطار بالإضافة إلى إنشاء 60 خزان ارضي وتطهير 53 بئر روماني من اجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب واقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا وكذلك انشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية.

وأضاف القصير ان المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعى والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

ووجه القصير خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الاعلاف تتوائم مع البيئات الصحراوية كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.

من ناحيته أشاد "المدير القطرى للايفاد" بالتعاون البناء والمثمر مع الحكومة المصرية وما تحقق من إنجازات على الأرض الواقع واصفا مع حدث بالفعل بأنه تجربة فريدة تحتذى لكثير من الدول مؤكدا انه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال الفترة الزمينة المحددة حتى الآن.

وأضاف ان هناك رضاء كبير من أهالي المناطق البدوية بمطروح على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، فيما وجه "عبدالقادر" الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة الزراعة.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور نعيم مصيلحى المنسق الوطنى لمشروع برايد والدكتورة دعاء عرابي من وزارة التعاون الدولى.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استقبل في وقت سابق بعثة الايفاد الإشرافية في مستهل زيارتها لمصر لتقييم المشروع كما قامت البعثة بجولة ميدانية لمواقع تنفيذ انشطة المشروع بمطروح ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة علي ارض الواقع

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