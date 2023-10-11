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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطأ شائع في إدراك الإمام يبطل الصلاة .. أمين الفتوى يحذر منه

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز بدء ودخول المسلم في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ،  منوها بأنه لو صلى دون قول "الله أكبر" في بداية الصلاة فصلاته باطلة.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على “فيس بوك”، أن هناك بعض المصلين قد يذهبون متأخرين إلى المسجد، وعندما يريدون اللحاق بالإمام في الركوع مثلا؛ تجدهم يتركون تكبيرة الإحرام، ويركعون مباشرة، وهذا خطأ شائع، كما تجد آخرين يومئون بيدهم ولا ينطقون تكبيرة الإحرام، فهذا أيضا خطأ شائع.

وأكد أن تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة ركن من أركانها، أما داخل الصلاة، فهي سنة، فلو صلى المسلم بدونها في حركات التنقل داخل الصلاة؛ فتصح صلاته.

وقال: شرعت تكبيرة الإحرام وقول "الله أكبر" في الصلاة في بدايتها وفي حركاتها من أجل منع الوسواس للمسلم داخل الصلاة، ففيها إشارة إلى أن الله أكبر من أي شيء يشغل المسلم عن التركيز في الصلاة.

خطأ شائع في إدراك الإمام يبطل الصلاة

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.

وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.

وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".

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