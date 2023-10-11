كاد يموت بسببها.. استخراج بطارية ساعة انفجرت في مريء طفل بالسعودية

أجرى أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال عملية جراحية ناجحة في محافظة بيشة السعودية لإنقاذ حياة طفل واستخراج بطارية حارقة من جهازه التنفسي والهضمي.

ووفقا لـ “أخبار السعودية”، تمكن أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إجراء التدخل الجراحي بسرعة بعد أن تم نقل الطفل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة.

ونجح الأطباء في استخراج البطارية الحارقة التي تسببت في مشكلة خطيرة كادت أن تؤثر على جهازي التنفس والهضم للطفل.

أوضح الفريق الطبي الذي قام بالعملية أن الطفل كان يعاني من صعوبة في البلع والتنفس وتبين بعد الفحوصات وجود جسم غريب في المريء، وتبين أنها بطارية حارقة تسببت في تهديد صحته وخطر حدوث ثقب في المريء.

وتم نقله على الفور إلى غرفة العمليات وتم استخراج البطارية بدقة عالية باستخدام المنظار دون حدوث أي مضاعفات.

أكد الفريق الطبي أن هذه العمليات تتم بحذر شديد تحسبًا لأي انفجار قد يحدث داخل التجويف نتيجة للبطاريات، حيث يمكن أن تسبب التفاعلات الكيميائية فيها مضاعفات خطيرة وحتى فقدان الحياة في حالات نادرة.