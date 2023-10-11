عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاد يموت بسببها.. استخراج بطارية ساعة انفجرت في مريء طفل بالسعودية

بطارية ساعة
بطارية ساعة

أجرى أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال عملية جراحية ناجحة في محافظة بيشة السعودية لإنقاذ حياة طفل واستخراج بطارية حارقة من جهازه التنفسي والهضمي. 

 

ووفقا لـ “أخبار السعودية”، تمكن أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إجراء التدخل الجراحي بسرعة بعد أن تم نقل الطفل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة. 

txt

إنهاء تعاقد أحد أطباء الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا في القليوبية لتقصيره بالعمل

txt

لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر تدعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه

ونجح الأطباء في استخراج البطارية الحارقة التي تسببت في مشكلة خطيرة كادت أن تؤثر على جهازي التنفس والهضم للطفل.

أوضح الفريق الطبي الذي قام بالعملية أن الطفل كان يعاني من صعوبة في البلع والتنفس وتبين بعد الفحوصات وجود جسم غريب في المريء، وتبين أنها بطارية حارقة تسببت في تهديد صحته وخطر حدوث ثقب في المريء.

وتم نقله على الفور إلى غرفة العمليات وتم استخراج البطارية بدقة عالية باستخدام المنظار دون حدوث أي مضاعفات.

 

أكد الفريق الطبي أن هذه العمليات تتم بحذر شديد تحسبًا لأي انفجار قد يحدث داخل التجويف نتيجة للبطاريات، حيث يمكن أن تسبب التفاعلات الكيميائية فيها مضاعفات خطيرة وحتى فقدان الحياة في حالات نادرة.

أطباء الجراحة التدخل الجراحى الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

ابتزاز سيدة بصورها.. التحقيقات تكشف مفاجآت بواقعة إنهاء حياة عاطل في القاهرة

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

شكري: نسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر والتعاون بمجال الطاقة

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

قبل ساعات من زيارة نظيره الأمريكي.. وزير الخارجية البريطاني يصل لإسرائيل

الاحتلال يأمر بقطع الكهرباء عن سجون تضم أسرى فلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ