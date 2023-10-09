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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر تدعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه

لم يكن طوفان الأقصى هو طوفاناً للفلسطينيين فقط بل هو طوفان الأحرار والمظلومين في العالم كله، طوفاناً ضد الاحتلال واغتصاب الحق وانتهاك المقدسات، طوفاناً ضد استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل والصحفيين و الأطباء والنساء والأطفال .

وإذ تؤكد لجنة مصر العطاء دعمها ومؤازرتها لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فان نقابة أطباء مصر تؤكد على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته المشروعة .

وان اللجنة التابعة لنقابة اطباء مصر تعلن انها على استعداد منذ اللحظة الاولى لتقديم كل سبل الدعم المعنوي والمادي والإغاثي والبشري للشعب الفلسطيني الأبي.

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كما تعلن أنها ستعمل على ذلك لنجدة الشعب الفلسطيني الاعزل ضد الاعتداءات الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال وأدت إلى هدم المنازل وتشريد المواطنين وخلفت مثيراً من القتلى والمصابين .

تقدروا تتبرعوا عن طريق:👇
1_مندوب يصلك لباب البيت للحصول علي التبرع
2_أو عن طريق حساباتنا:
بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة و البركة علي حساب رقم 500555 .
حساب بنك مصر رقم 122/1/48751 .
حساب بنك فيصل رقم 1261363.
📱 للتواصل مع اللجنة :
01155264646
🪀 للتواصل مباشرة على الواتساب https://wsend.co/201155264646

طوفان الأقصى الشعب الفلسطيني نقابة أطباء مصر اطباء مصر نجدة الشعب الفلسطيني

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