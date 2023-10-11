لاب توب وشاشة.. هذه العقوبة في انتظار المتهم بسرقة فيلا أجنبية بالغردقة؟

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة محتويات فيلا بالبحر الأحمر، وضبط مرتكب الواقعة.

وكان قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغًا من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغًا من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية.

عقوبة رادعة

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.