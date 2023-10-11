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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن القومي أولوية.. خبير علاقات دولية: مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الأمن القومي المصري أولوية بالنسبة للقيادة السياسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية .

 

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وأوضح طارق البرديسي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” ، :" مصر تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى في هذه المنطقة".

 

وتابع طارق البرديسي:"  إذا تم  تسوية القضية الفلسطينية من خلال التشريعات والمقررات الدولية، وقرارات المجتمع الدولي لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

 

وأكد  أن رؤية القاهرة راسخة تجاه القضية الفلسطينية وقدمت لها الكثير وخاضت كل تلك الحروب وبذلت الغالي والنفيس والدم المصري الزكي، بالإضافة لرؤيتها الاستراتيجية السياسية في ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية.

 

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن ما يحدث الآن من قصف المدنيين بقطاع غزة هو عنف غير مبرر من جانب الاحتلال، قائلا هذه أعمال انتقامية وردات فعل بربرية فهم لا يفرقون بين المدنيين.

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