طوفان الأقصى .. صافرات الإنذار تدوي في مطار إسرائيلي | شاهد

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في جنوب"تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الرشقات الصاروخية المكثفة إلى إغلاق مطار تل أبيب حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

https://x.com/mog_Russ/status/1712104231316906031?s=20

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو من داخل مطار "بن غوريون" حيث دوت صافرات الإنذار، وسط حالة من الهلع أصابت المستوطنين.

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف مطار بن جوريون برشقة صاروخية. وكان للعديد من الصواريخ تأثير مباشر عبر مستوطنات مختلفة، مما أدى إلى دوي صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.