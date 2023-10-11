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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر بفلسطين: غالبية المستشفيات خرجت عن الخدمة

الصليب الأحمر - ارشيفي
الصليب الأحمر - ارشيفي

ذكر الصليب الأحمر في غزة أن غالبية المستشفيات خرجت عن الخدمة مع انقطاع الكهرباء.

وبين الصليب الأحمر في غزة للعربية أن  مستويات العنف في غزة كارثية، كما أشار الصليب الأحمر في غزة ان مجمع الشفاء الطبي يعاني بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة ان انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 ط.فلاً.

وأوضحت  وزارة الصحة في قطاع غزة ان انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.

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