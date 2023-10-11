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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل مهددة بالجوع بعد ضرب سلة الغذاء وفقد 70% من المحاصيل الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان لها، إن الحرب في الجنوب قد تعرض للخطر جمع ونقل الفواكه والخضروات من المزارع هناك، ووصفت المنطقة بأنها سلة الخبز لإسرائيل.

 

وبحسب صحيفة تايمز أوغ إسرائيل العبرية، ففي الوقت الحالي، ووفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، لا يوجد "نشاط زراعي" في المناطق المجاورة لقطاع غزة، وتقول الوزارة إنه لذلك هناك مشكلة حول "لوجستيات توريد الغذاء من المنطقة الجنوبية إلى عامة الناس".

 

وتشمل المناطق المتضررة 4000 فدان من دفيئات الطماطم، والتي تشكل 70% من إمدادات البلاد، إلى جانب حوالي 15000 فدان من البطاطس و5500 فدان من الجزر المزروعة للتو، و2500 فدان من الفجل، و1100 فدان من البطاطا الحلوة، و620 فدانًا من الأراضي الزراعية. الفلفل، و620 فدانًا من الباذنجان، و500 فدانًا من الكرنب، و250 فدانًا من الدفيئات الخاصة الخالية من الحشرات للخضروات الورقية الخضراء، وحوالي 600 فدانًا أخرى من الدفيئات الزراعية للزهور والنباتات التجارية.

 

وفي إشعار منفصل، قالت الوزارة إنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم إنشاء “ممر لوجستي آمن” للمساعدة في نقل المنتجات والماشية من جنوب البلاد إلى المتاجر، وجاء في المذكرة أن الاستدعاء غير المسبوق لجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي أثر على العمال على طول سلسلة توريد إنتاج الغذاء بأكملها، واستجابة لذلك، طلبت الوزارة مساعدة السلطات المحلية في تجنيد متطوعين في المدارس الثانوية لسد الثغرات.

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