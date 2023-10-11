أوستن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنوفر لها جميع احتياجاتها

قال وزير الدفاع الأمريكي، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأكد لويد أوستن خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء، أن أمريكا ستدعم إسرائيل بكل ما تحتاجه حتى تنتصر في الحرب.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أمس، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع".

وفي وقت سابق، أمر البنتاجون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة الكيان الصهيوني.