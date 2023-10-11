غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة وشمال فلسطين المحتلة عقب اختراق المسيرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأستمرار صافرات الإنذار في الجولان ومنطقة حيفا.

وقالت إن هناك هجوم بنحو 20 طائرة مسيرة من الجولان السوري وجنوب لبنان على شمال دولة الاحتلال.

"صافرات الإنذار تدوي تحذيرا من تسلل طائرات مسيرة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم ، "صافرات الإنذار تدوي تحذيرا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل".

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.