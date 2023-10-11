اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

قالت " إنتل تايمز"، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

وأكد الإعلام العبري، أن "دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة "أفيفيم".

وقد تداولت وسائل إعلام فلسطينية يورا وفيديوهات للطائرات في سماء فلسطين المحتلة، وسط حالة من الرعب والفزع للمستوطنين.

https://x.com/ShehabAgency/status/1712130150870012221?s=20

وأكد المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.

مسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام عربية، إن مسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

كما أكدت أيضا، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.

ومنذ وقت قليل، قال حزب الله اللبناني، إن حاملات الطائرات لن تخيف فصائل المقاومة ‏المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.