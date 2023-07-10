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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية شمال الجولان المحتل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه سوف يبدأ تدريبات عسكرية في مناطق شمال هضبة الجولان المحتلة وسهل الحولة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستشهد حركة نشطة لمركبات عسكرية وستُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.
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وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه سيتم إغلاق شارع رقم 918 في إصبع الجليل بشكل متقطع في مقاطعه المختلفة، بين الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة والنصف من صباح الأربعاء.

وأضاف جيش الاحتلال أن التدريبات سوف تبدا من اليوم وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وحسب بيان جيش الاحتلال ، فإنه تم التخطيط للتدريب مسبقا "كجزء من خطة التدريبات للعام 2023".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، توترات ومناوشات بين مواطنين وناشطين لبنانيين وبين قوات الاحتلال عند الحدود وتحديدا عند مزارع شبعا، على إثر تنفيذ جيش الاحتلال "أعمال هندسية" ومدّ شريط شائك، واتهامات بأن القوات توغلت في الأراضي اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية هضبة الجولان المحتلة وسهل الحولة إصبع الجليل مزارع شبعا الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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