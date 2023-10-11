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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اختراق الطائرات الشراعية من الحدود اللبنانية.. سلطات الاحتلال تأمر المستوطنين بدخول الملاجئ

سلطات الاحتلال تأمر
سلطات الاحتلال تأمر المستوطنين بدخول الملاجئ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرت المستوطنين في شمال إسرائيل بالدخول إلي الملاجئ على الفور بعد دخول طائرات شراعية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومنذ قليل، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها أطلقت صاروخا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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ومنذ قليل، قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.

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